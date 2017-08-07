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≡ Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южноуральский Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область более 8 тонн молока «из будущего» – шутки со временем позволил себе крупный производитель из Костаная.
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Нурлан
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зашем отправлять наше малако, да ещ-що надоенное ЗАВТРА?

хатим сами пить его с шаем!

§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и правильно..
Таможенный Союз же для чего то создавался, для барьеров и отделения друг от друга..
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§ Сергей_я
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2019
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый день это не молоко. Это молочный продукт. Не может молоко так долго храниться. У нас оно по-моему дней 5 выстаивало запросто. Перестали его пить.
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§ Обликоморале
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3373
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо же вы так НД позорно палитесь ?
Потом вот из за таких за весть Казахстан думки нехорошие появляются.
И начинают благодаря вам, шерстить и теребить честных и добросовестных товаропроизводителей.
Вот так и складывается впечатление о стране.
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Нурлан
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПАЗОР, однака! Зачем обрат в Россию направлять??? сами выпьем! :lol: :lol: :lol: :lol:

Рихард
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно, жуликов надо наказывать

mila00000
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них еще творог всегда из будущего. Тоже перестала его покупать.

Владислав
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну шо же вы так НД позорно палитесь ?
Потом вот из за таких за весть Казахстан думки нехорошие появляются.
И начинают благодаря вам, шерстить и теребить честных и добросовестных товаропроизводителей.

нужно немного подождать, скоро они сами будут сюда приезжать, что бы контрабандой молоко вывозить, немного осталось.

§ 112
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Новый день это не молоко. Это молочный продукт. Не может молоко так долго храниться. У нас оно по-моему дней 5 выстаивало запросто. Перестали его пить.

Ну ведь не в этом дело..
Все молоко не молоко, что хранится более двух дней в холодильнике после дойки коровы..
Таким образом настоящего молока как и сметан не существует на полках магазинов..
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архимед
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...




Отправлено: 07.08.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за таких страна плоха, теперь соседи-товаропроизводители будут косо глядеть на товар производимый в Казахстане! Фирма "Новый день" совсем страх потеряла, если знает о требованиях Евразийского экономического союза! Как такую "ошибку" назовешь незнанием! НД вообще считать научился или мудрым и хитрым себя считает! Она будет наверное называться экономической "диверсией" против народа России, который бы в Челябе пил молоко, произведенное якобы 6.08.17 года в Казахстане, и потом привезенное 5.08.17 года к границе ЕвроЭС (Бугристое). Вот это да, НД подставил всю страну! Кроме штрафа видимо палата предпринимателей, и прокуратура обязана заняться этим серьезным фактом обмана по международному праву!

§ сайлау курманов
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый день - это боровчане кажись делают , у них все продукты нормальные , колбасный сыр , дружба в пачках и сливочное масло все уходит на ура , видимо сволочные русские побоялись конкурентов и сделали барьер ,
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау ну какой барьер? Доки были липовые . косяк с нашей стороны все таки. Буквально на ровном месте.
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§ Vital
Re: Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши ваще по всем фронтам стали позорится. Мельницы туфтить тоже стали. По 200-300грам стали не досыпать в мешки. Многие московские пекарни стали отказыватся от нас. Эти граммы не мелочь когда круглосуточная пекарня работает на мегаполис. Куча денег теряется на выходе.
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Гость
Россельхознадзор не пустил на Южный Урал костанайское молоко «из будущего»




Отправлено: 07.08.17 - 19:30
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