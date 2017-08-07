Цитата: Сергей_я:

Новый день это не молоко. Это молочный продукт. Не может молоко так долго храниться. У нас оно по-моему дней 5 выстаивало запросто. Перестали его пить.

Ну ведь не в этом дело..

Все молоко не молоко, что хранится более двух дней в холодильнике после дойки коровы..

Таким образом настоящего молока как и сметан не существует на полках магазинов..