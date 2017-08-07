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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.08.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну или к Бывалому..

Марик, так ему же в детстве навигатор стряхнули. Он по ходу не в себе.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Кикабидзе

У нее нет даже намека на медицинское образование в голове..
С чего ты это взял?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3373
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ой-ля, опять бредятина пошла.
8 лет и прочее...
вам очки нана...?
Смотри внимательно на дату моей регистрации на форуме... 8-)
Или с арифметикой дружить разучился ?
гиены и жлобы, чем не оскорбление ? :-o
Ну шо ты постоянно палишься и ноешь ?
За оскорбления, меня бы красным мазали, так как в отличии от тебя, я не имею индульгенции от всемогущих модераторов.
Ну и так далее, чего ходить по второму кругу.
Мною ужо все сказано, хоть ты и пытаешься заболтать форум и оправдаться, но уже поздно.
Бывалый говоришь, да его тут ужо не раз по его корню тукали и обрезание делали, так шта не нано ля-ля, проехали.
А у тебя, просто по ходу сюсюкалка есчо не до всех доросла, печалько.
Занимайся над этим, можешь уроки у кого даже взять.
И не благодари меня так больше, завуалировано, за советы.
;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
8 лет и прочее...

Неригиненного не считать?
Что то ты все мои комментарии хорошо выучил или записываешь?
То то..
Оскорбления гниловатые кстати никто не модерирует у тех кто не на премодерации..
Так понятно?
И тем более не читают..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик Беркес..

Мне кажется порою, форумчане
Пришедшие из жизненных полей
Мои коллеги и однополчане
Тут превратились в дьявольских троллей

Они до сей поры с времен тех дальних
Тут пишут 8 лет исподтишка
Не потому ль так часто и печально
Они не замолкают никогда..
Ммммммм... мммм..ммммм. ммммм....

Летит, свистит по небу тролль усталый
Летит на форум на исходе дня.
И тут ему жратвы еды все мало
В сердцах он материться на меня..

Настанет день и всей трольиной стаей
Он поплывет в такой же сытой мгле.
Не будет он трусливо убегая
Всех материть от злости он извне..
Ммммм... ммммм,,, ммммм.. мммм....
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 19:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 07.08.17 - 19:31
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 315 из 315«1...313314315
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