торр:



Дантист:

"...так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести"

Убить человека уже не преступление, а всего лишь правонарушение небольшой тяжести? Да уж...

Алиса:

Ага, чего-то я тоже не поняла данной фразы. Т.е. так, фигня, человек погиб - ничего страшного - "небольшая тяжесть"