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§ NG.kz
В Костанае коней стало больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые формы установили в Костанае на проспекте Абая, неподалеку от автовокзала. Скульптуры лошадей и наездников. Смотрится, на мой вкус, симпатично.
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да ну
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:55
Комментарий удален модератором.

ДЛЯ тех кто quote
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:58
Комментарий удален модератором.

Денис
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скульптуры акимов надо устанавливать и видеть рекцию горожан и никаких статистик обзественного мнения не потребуется. и будет им по их заслугам)

для замечания
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Хоть раз когда нибудь видел на дороге табун лошадей и когда ты несешься сотню?

Не дай бог!
один знакомый всего одну конину ночью на бехе встретил, как только жив остался.
Наслаждайся табунами сам...

* drakon
Re: В Костанае коней стало больше
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
да у нас в городе, то козлов понаставят, то пегасов, то

Розовых Бегемотов... :lol:
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§ Алиса
Re: В Костанае коней стало больше
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Розовых Бегемотов...

он один, слава богу, на весь город в парке тусуется. Но в парке помимо него уродов стоит. Кто-то неплохо в свое время денюжки прикарманил за лабуду эту.
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* drakon
Re: В Костанае коней стало больше
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11588
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
он один, слава богу, на весь город

Да,потомства - не будет... :lol:
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§ yudjin
Re: В Костанае коней стало больше
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4726
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОНОнизация какая-то... конь с крыльями -4 штуки, конь без крыльев - 2 штука, конь под батыром - 2 штука.... фантазия скудная, однако...
хотя скоро кони только в бронзе и останутся... в степи им места нет...
Намедни, с дачи ехал, по рудненской трассе живые коровы гуляли, травку со свинцом щипали:
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Алим
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
КОНОнизация какая-то... конь с крыльями -4 штуки, конь без крыльев - 2 штука, конь под батыром - 2 штука.... фантазия скудная, однако...

что поделаешь земляк, конь у Казахского народа играл важное значение, менталитет у нас такой, ничего не поделаешь надо привыкать.

§ yudjin
Re: В Костанае коней стало больше
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4726
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
играл важное значение

добавь продовольственное значение.
меня всегда удивляло такое трепетное отношение к Другу, с которым по жизни шли и в горести и радости как грится, которого воспевали в разного рода творчестве и запросто в котёл бросали ... какое-то предательство что-ли по отношению к прирученной зверюшке.
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Алим
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
какое-то предательство что-ли по отношению к прирученной зверюшке.

уважаемы, мы же едим его без ненависти с любовью, при этом воспеваем конину в разного рода творчестве, если бы ели его с ненавистью и отвращением, то это предательство, так я понимаю.

кустанаец
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Герцена на кольце - батыра поставили, на Карбышева тоже на кольце батыра ставят.... а на Мясокомбинате - козел на кольце стоит...

§ 112
Re: В Костанае коней стало больше
112


(Пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще с такими ценами на коняков, пора бы уже курям спасительницам от голода ставить памятники и их яйкам..
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свинец
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
травку со свинцом щипали:

а откуда свинец?
этилированный бензин давным давно канул в лету, ежели что

пэтриот
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin
меня всегда удивляло такое трепетное отношение к Другу, с которым по жизни шли и в горести и радости как грится, которого воспевали в разного рода творчестве и запросто в котёл бросали ... какое-то предательство что-ли по отношению к прирученной зверюшке.

После просмотра ,,Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина,, такие же мысли одолевали насчет кабана Борьки и т.д.
Свинья кое-кому ,,Друг.. человека ежели шо ! Некоторые их дома держат и выводят на поводке
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