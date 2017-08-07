|Код:
Зачастую инфляция зависит от технологического развития. Например, если в развитой стране удешевили производство определенных товаров за счет технологий и повысили производительность труда, то товар, произведенный в стране менее развитой, становится неконкурентноспособным. Чтобы выравнять конкурентноспособность, нужно, чтобы производительность труда выравнялась в денежном выражении. Это возможно за счет снижения стоимости трудовых ресурсов, тогда происходит обесценение валюты в менее развитой стране. Это приводится через торговый баланс. Дешевый товар из развитой страны поступает в менее развитую и увеличивается разрыв в торговом балансе, происходит давление на валюту. Соответственно потом для ограничения импорта и обесценивается валюта. Это примерно и происходит и с Казахстаном, если посмотреть в долгосрочном аспекте", - сказал Хусаинов.
Во оно как то .Ничего себе . Многоходовочка . Уроним баксы и ничего покупать не будем . Просто так назло амерам отморозим себе уши .