Грибоедов Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 461

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:12 С 1993 года, когда доллар стоил 4 тенге, но его негде было купить, бакс ни разу не падал. Посмотрите график динамики. Чего не сказать о тенге. Ни разу тенге не поднимался. Слово "ревальвация " - это Герберт Уэллс придумал.

Эксперт забывает, что при частичном снятии или досрочном погашении депозита половина так называемых процентов съедает банк. То есть, если прогнозируется 70 тысяч прибыли за 12 месяцев, то 70 получишь только через год. Снимешь раньше - половина от набежавших процентов срезается. Эффективная ставка потому и эффективная что производит эффект. Мыльного пузыря. За год тенге дешевеет, сами знаете на сколько.

Другое дело, что раньше можно было с зарплаты по 100 баксов прикупать, сейчас сама з-п равняется этим 100 баксам. Следовательно, народ покупает меньше, а эксперты кричат что интерес к доллару упал. Он не упал, его просто нечем проявить, так как бабла свободного нет. Интерес упадет до нуля после курса 400-450. Вот тогда все эксперты запоют что тенге победил. Доллары никто не покупает.

Еще один экспертишко недавно писал что при свободном курсе доллара девальвация невозможна. Вот это реальное гониво. Как раз таки по экономическим законам очень как возможна и до глобального обесценивания нацвалюты.

Не пугаю но вспомните Германию времен Ремарка. Тогда никто рейхсмарку не регулировал. Но курс менялся каждый день. В сторону нуля. До того что за миллион можно было купить килограмм колбасы.

Эксперты хреновы...