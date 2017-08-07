Цитата: 112:

Хех..

Хоть раз когда нибудь видел на дороге табун лошадей и когда ты несешься сотню?

Не дай бог!

один знакомый всего одну конину ночью на бехе встретил, как только жив остался.

Наслаждайся табунами сам...