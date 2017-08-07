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§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29158
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
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§ 112
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все нормальные людишки начали массово снимать депозиты и скупать недвижимость..
Перед 430 майскими разумеется..
Профайл

эксперт
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"ЭКСПЕРТ" - ХА (ДЕСЯТЬ РАЗ)

эксперт
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы не зависеть от рубля надо торговать с США , ну или с германией...

111
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 14:37
Комментарий удален модератором.

для замечания
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист

Они ,что всю страну за лохов держат?
В плюсе мы, ага, со 150 всё плюсуем и богатеем...

эксперд
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тенге или подешевеет или подорожает.
так думаю.

Медный
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть кто-то читал Маркса :lol:

эксперд
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...




Отправлено: 07.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добавлю, что мои прогнозы сбываются на 100 процентов

§ Алиса
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эксперд:
мои прогнозы сбываются на 100 процентов

конкурент Марика? :-o
Профайл

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 15:53
Комментарий проходит проверку.

§ аргентина -ямайка
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 07.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Зачастую инфляция зависит от технологического развития. Например, если в развитой стране удешевили производство определенных товаров за счет технологий и повысили производительность труда, то товар, произведенный в стране менее развитой, становится неконкурентноспособным. Чтобы выравнять конкурентноспособность, нужно, чтобы производительность труда выравнялась в денежном выражении. Это возможно за счет снижения стоимости трудовых ресурсов, тогда происходит обесценение валюты в менее развитой стране. Это приводится через торговый баланс. Дешевый товар из развитой страны поступает в менее развитую и увеличивается разрыв в торговом балансе, происходит давление на валюту. Соответственно потом для ограничения импорта и обесценивается валюта. Это примерно и происходит и с Казахстаном, если посмотреть в долгосрочном аспекте", - сказал Хусаинов.

Во оно как то .Ничего себе . Многоходовочка . Уроним баксы и ничего покупать не будем . Просто так назло амерам отморозим себе уши .
Профайл

§ Грибоедов
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1993 года, когда доллар стоил 4 тенге, но его негде было купить, бакс ни разу не падал. Посмотрите график динамики. Чего не сказать о тенге. Ни разу тенге не поднимался. Слово "ревальвация " - это Герберт Уэллс придумал.
Эксперт забывает, что при частичном снятии или досрочном погашении депозита половина так называемых процентов съедает банк. То есть, если прогнозируется 70 тысяч прибыли за 12 месяцев, то 70 получишь только через год. Снимешь раньше - половина от набежавших процентов срезается. Эффективная ставка потому и эффективная что производит эффект. Мыльного пузыря. За год тенге дешевеет, сами знаете на сколько.
Другое дело, что раньше можно было с зарплаты по 100 баксов прикупать, сейчас сама з-п равняется этим 100 баксам. Следовательно, народ покупает меньше, а эксперты кричат что интерес к доллару упал. Он не упал, его просто нечем проявить, так как бабла свободного нет. Интерес упадет до нуля после курса 400-450. Вот тогда все эксперты запоют что тенге победил. Доллары никто не покупает.
Еще один экспертишко недавно писал что при свободном курсе доллара девальвация невозможна. Вот это реальное гониво. Как раз таки по экономическим законам очень как возможна и до глобального обесценивания нацвалюты.
Не пугаю но вспомните Германию времен Ремарка. Тогда никто рейхсмарку не регулировал. Но курс менялся каждый день. В сторону нуля. До того что за миллион можно было купить килограмм колбасы.
Эксперты хреновы...
Профайл

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 16:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 16:25
Комментарий проходит проверку.
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