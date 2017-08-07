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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё думаю..
Я не буду горевать даже если останется тут единственный друг - Модератор..
Который действительно читает и обязан читать все мои комментарии, патамушто я на премодерации..
Следить за этим..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6495
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.08.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Друзья. Я за Марика. Он мне нравится. Открыто и честно говорю.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
О, шо тут было. Как Маврик взъерепенился и снова прорвало на словесный ))
Значит правильно я на твои огрехи и недостойное поведение со словами, указываю.
Чувствуешь, но ответить адекватно не можешь.
Да что для тебя 300 т. человек, ты вон и 27 млн. в легкую прикрываешься, которых в открытую народишком недостойным себя считаешь. Цинизм так и прет с каждого поста.
Мстя говоришь, так ты толком не ответил в чем она заключается и от чего появилось та ?
Просто ляпаешь как всегда чо попало, не отвечая за слова.
Запомни, в этом мире ничего так просто не происходит.
Вот и всевышний взялся за тебя, отсюда и болячки, и больнички, и таблетки, и курицы вместо конины.
Канешно, я понимаю, что и на меня ты молишь, коль все происходящее с тобой, считаешь какой то моей 8-10, а где то звучало и 20-летней месть. Тогда в помине тебя и не знал, но видимо у тебя другое мнение. Обожествляешь меня, думаешь я слежу за тобой давно. Ну ладно , пусть будет так, нельзя человека с когнитивным диссонансом уверять в обратном.
А то твой дискомфорт и так уже нарушен. Вишь я добр к тебе, хоть ты меня и врагом считаешь. А враг он тот, кто правды всей тебе не рассказывает. Я хоть честно и откровенно пишу, что есть на самом деле и ху из ты. Без прикрас.
Благодарю за внимание.
:-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обана, шо только вычитал.
Марик это и тебя касается.
Ты на меня шкнишь, а я вот заботу выказываю.
Курица и картофель становятся опасными для человека при повторном разогревании
Ученые рассказали о семи продуктах, которые становятся опасными для человека после разогревания. Блюда из них рекомендуют готовить в минимальном количестве, чтобы все порции съедались сразу, передает Today.kz со ссылкой на Oane.ws.

В список запрещенных к повторному нагреванию продуктов попали грибы, блюд из яиц, картофель, курица, шпинат, рис и растительные масла.

Грибы и курица при повторном нагревании опасны для желудка и могут отравить организм. Картофель - лишается пищевой ценности и вызывает тошноту. В рисе, если его неправильно хранили после приготовления, размножаются споры, содержащиеся в сыром злаке и отравляющие организм человека.
****************************************************
Вот отсюда и все болячки... :-(
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя, как убивают казахстанскую кондитерку.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цинизм

И где?
Какой я подлый и пляхой?
Можешь писать об этом сколько хочешь..
Если тебя это хоть как то удовлетворяет..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понял, сегодня цирк не работает?
или клоун в отпуск ушел?
и нафига я купил попкорна тогда.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Несравненная Дакота Жонсон..
Тебе она как модель и актриса тоже нравится?
Или наоборот этот актер рядом с ней, не знаю даже как его зовут..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да мне ващпе параллельно какой ты.
Это твая жисть и действительность.
Я просто озвучиваю то что есть и вижу.
Стараясь даже тебе в чОм то помочь, но видимо здря всё это.
Насчет писать и удовлетворяет, опять ты мимо.
Коль тебя твой словесный этим спасает, не думай шо все такие.
Меня в отличии от тебя, удовлетворяет любимая женщина .
Отакота, дружище..
Фома и Елена стезя твой, но это вновь не мои проблемы ))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс... :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да мне ващпе параллельно какой ты.

Тогда жлобишься почему и напоминаешь мне что я тебе когда то там 8 лет назад сделал?
Оскорбляешь или пытаешься это сделать, при помощи поддакивалок?
Зачем ты озвучиваешь слова что я подлый нехороший и плохой человечек в каждом своем комменте?
Еще раз, тебе лично так легче жЫть?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, если вам так легче где то жЫть оскорбляя и гоняясь по всему интернету за мной, думаю это только Ваши проблемы..
Но никак не мои..
Дело именно в Вас, которые ища повод поскандалить, интуитивно ищут какой то хоть выход от реальных жизненных проблем там, в реале..
Вам это, к психиатору надо..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зачем ты озвучиваешь слова что я подлый нехороший и плохой человечек в каждом своем комменте?


ты же сам себя здесь так позиционируешь. или напомнить твои "подвиги"?

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вам это, к психиатору надо.

-Лилия Кикабидзе своих не принимает...не изличимые вы все)))))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну или к Бывалому..
Тот мастер на корню обрубать неудовлетворенных в своей жЫзни сразу..
Я то сюсюкаюсь еще..
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