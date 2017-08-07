/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Соответственно, чтобы человек не потерял, курс должен за год обесцениться меньше чем 12 процентов. Если сейчас курс 330 тенге, то обесценение должно быть меньше 40 тенге. Другими словами, примерно в районе 370 тенге за один доллар. Люди, которые перевернулись при 340 в тенге в прошлом году, так они в плюсе будут даже при 380 и при 390. А те, кто при 310, у тех брейк составляет 341 тенге.
Читать новость

§ 112
Re: Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все нормальные людишки начали массово снимать депозиты и скупать недвижимость..
Перед 430 майскими разумеется..
Профайл

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 14:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 14:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
Доход по тенговым депозитам выше убытков от девальвации - экономист




Отправлено: 07.08.17 - 14:37
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, злой торгаец, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 4
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх