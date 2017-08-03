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§ NG.kz
Где и как ловить нынче трофейных рыбин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы, для которых рыбалка стала образом жизни, обязательно используют пребывание на чужбине как способ изыскать возможности и подпитаться рыбацким адреналином.
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* Доктор СИЗО
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3679
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 03.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть в одной стране добрались до рыбаков....
справедливо.... мы в Казахстане состоим в одном обществе.... а расходы все валятся только на нас, охотников...
- пытались рыбакам навязать членские билеты по 300 теньге....они такой хай вай подняли....
-у охотника одна путевка пенсионерская стоит 2000 теньге...
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§ drakon
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11586
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-у охотника одна путевка пенсионерская стоит 2000 теньге.

Я,как сочувствующий,Партии Зелёных,сделал бы вам
путёвки по 102 000 тенге.Животные тоже хотят и
должны - жить... :-o
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Директор Пляжа
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин




Отправлено: 05.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь все эти безрассудные рыбалки браконьерские начались, у нас с 90-х, раньше такого не было. Вот вам и последствия иллюзорной по сути свободы. Берегите природу мать нашу, стал просто анахроничным лозунгом.

Житель
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин




Отправлено: 05.08.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мозг замкнуло на неведомых "карпаили" и "угряможно", дальше читать е олучилось из-за приступов смеха в попытках представить этих зверей)))

* Доктор СИЗО
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3679
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.08.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я,как сочувствующий,Партии Зелёных,сделал бы вам
путёвки по 102 000 тенге.Животные тоже хотят и
должны - жить... :-o

-может быть, будем собирать по лесу доживших до глубокой старости зайцев и лис, и хоронить как людей.... :-o :-o :-o
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§ drakon
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11586
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
по лесу доживших до глубокой старости зайцев

Доктор,нужно ВолкОв -разводить.Они сожрут старых... :lol:
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* Тимур Гафуров
Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 292
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Мозг замкнуло на неведомых "карпаили" и "угряможно"

Исправлено. Спасибо
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