Директор Пляжа Re: Где и как ловить нынче трофейных рыбин #3







Отправлено: - 22:10 А ведь все эти безрассудные рыбалки браконьерские начались, у нас с 90-х, раньше такого не было. Вот вам и последствия иллюзорной по сути свободы. Берегите природу мать нашу, стал просто анахроничным лозунгом.