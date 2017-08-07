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§ NG.kz
В Костанае коней стало больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые формы установили в Костанае на проспекте Абая, неподалеку от автовокзала. Скульптуры лошадей и наездников. Смотрится, на мой вкус, симпатично.
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§ 74
Re: В Костанае коней стало больше
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой бай
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Всем общий
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ой бай

Что знакомых увидели.

§ Алиса
Re: В Костанае коней стало больше
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3541
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да у нас в городе, то козлов понаставят, то пегасов, то еще какие причудливые "малые формы" теперь на коней перешли. Про эстетику речи не ведется уже..
Кто следующий?
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* Обликоморале
Re: В Костанае коней стало больше
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну чоу, в принципе по сравнению с Розенбаумом и бабая-сутинера , вполне симпатично и эстетично. Лишь бы опять не начали лепить)

Вот тада реально будет, ой бай-вай, малахай))
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759
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, симпатично, особенно на въезде со стороны Рудного. Я реально резко тормозить стала, так как наперерез целый табун несся. Ойбай?! Что, нельзя в другую сторону развернуть - это прикол такой над водителями?

*
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стояла там уже лань, которой копыто отбили, куда подевалась? ась? а по существу, - это из-за этих жеребцов дорогу на Абая на 2 дня закрыли? хоть бы где написали, а то как лошади метались то к развязке, то назад на Гашека
про временный переезд знаю, тыкать меня носом не нужно. но машину жальче чем бензину и пробка там была не меньше

Читатель 1
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологически чистый транспорт будущего!))

§ юля елиссева
Re: В Костанае коней стало больше
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однако, согым!
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Раман
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
759:
Да, симпатично, особенно на въезде со стороны Рудного. Я реально резко тормозить стала, так как наперерез целый табун несся. Ойбай?! Что, нельзя в другую сторону развернуть - это прикол такой над водителями?

Не вы одна.
Когда нибудь это станет причиной ДТП.
Выскочит чел на встречку ,пытаясь уклонится от стада ,несущегося наперерез согыма.

денис
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осталось еще немного подкосить деревцаи будет восстановлен первоначальный облик степи))) за нцать миллионов_)

adler
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На долго ли они там? Не рассыпятся как олени в центре перед акиматом... Интересно во сколько они бюджету области обошлись?

§ 112
Re: В Костанае коней стало больше
112


(Пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Выскочит чел на встречку ,пытаясь уклонится от стада ,несущегося

Хех..
Хоть раз когда нибудь видел на дороге табун лошадей и когда ты несешься сотню?
А в тумане и в в темноте?
Ты съехать куда решишь то?
Первая реакция это идти прямо, прямо и идут не сворачивая никуда в обрывы тем более, где тоже табун стоит..
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гость
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 13:51
Комментарий удален модератором.

§ vofkakst
Re: В Костанае коней стало больше
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 07.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зоофилия по кОСтанайски....
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