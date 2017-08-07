* Re: В Костанае коней стало больше #6







Отправлено: - 12:23 стояла там уже лань, которой копыто отбили, куда подевалась? ась? а по существу, - это из-за этих жеребцов дорогу на Абая на 2 дня закрыли? хоть бы где написали, а то как лошади метались то к развязке, то назад на Гашека

про временный переезд знаю, тыкать меня носом не нужно. но машину жальче чем бензину и пробка там была не меньше