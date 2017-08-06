drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6755





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11586

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:38 Цитата: Обликоморале:

а там же потом надо что то проявлять, закреплять. Марик как то описывал((

Ну вот и возьми у него пару уроков фотографии...