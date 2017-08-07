|Цитата:
предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года
Вообще-то бунтовали против царского указа о демобилизации на фронт. Но, главное красиво написать
Цитата:
Сподвижник и друг предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова.
Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))
Цитата:
А 22 апреля 1923 года был зверски убит бойцами Красной армии
Цитата:
В последнем бою батыр успел убить шестерых красноармейцев и ранил девятерых
Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно? )))) ... как и всех, кого он убил до этого, будучи мергеном (снайпером)
[Исправлено: Макарыч, 07.08.2017 - 12:01]