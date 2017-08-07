Цитата: Макарыч:

Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно?

Да-да. Там еще хан был Абдигапар, оказывается. И это после 17-го года. Вот жеж п...ц творился. Где-то декреты о земле издавали, о 8-часовом рабочем дне, об уничтожении сословий, а где-то провозгласили хана.

Цитата: Макарыч:

Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))

Похоже, они были сподвижниками против Российской Империи (а точнее, против всеобщего призыва), а потом их пути разошлись. Но это не совсем удобная версия, говорить что два героя воевали друг против друга.



[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2017 - 13:31]