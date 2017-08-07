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≡ Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК.
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Медный
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые подробности из ЖЗЛ
а вообще мне такие истории нравятся.
Так чтобы было понятно: есть у нас батыр М.Аблязов и он выступает за освобождение народа Казахстана. Но злые "красные" лишили его Родины. И теперь он скрывается в "музеях" Англии.
:lol:
история повторяется :-o

§ Макарыч
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года

Вообще-то бунтовали против царского указа о демобилизации на фронт. Но, главное красиво написать
Цитата:
Сподвижник и друг предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова.

Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))
Цитата:
А 22 апреля 1923 года был зверски убит бойцами Красной армии

Цитата:
В последнем бою батыр успел убить шестерых красноармейцев и ранил девятерых

Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно? )))) ... как и всех, кого он убил до этого, будучи мергеном (снайпером)

[Исправлено: Макарыч, 07.08.2017 - 12:01]
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глас народа
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 12:01
Комментарий удален модератором.

????
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 12:06
Комментарий удален модератором.

Историк
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ Макарыч
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 07.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=190&storyid=12045
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Читатель 1
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много читали и смотрели (при ссср) про басмачей

гость
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наконец то похоронят череп.
и также много-много денег.

житель
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жизнь перевернулась, как и во всем,
герои стали врагами,
враги и убийцы- героями.

§ Victor Yang
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно?

Да-да. Там еще хан был Абдигапар, оказывается. И это после 17-го года. Вот жеж п...ц творился. Где-то декреты о земле издавали, о 8-часовом рабочем дне, об уничтожении сословий, а где-то провозгласили хана.
Цитата:
Макарыч:
Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))

Похоже, они были сподвижниками против Российской Империи (а точнее, против всеобщего призыва), а потом их пути разошлись. Но это не совсем удобная версия, говорить что два героя воевали друг против друга.

[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2017 - 13:31]
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§ Грибоедов
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Вообще-то бунтовали против царского указа о демобилизации на фронт


Вообще-то бунтовали против угона на окопные работы.
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§ 112
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш...
Советской власти обзавидовались все палачи в мире..
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§ drakon
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11586
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
против царского указа о демобилизации на фронт

О мобилизации -на фронт,демобилизация - это с фронта... :lol:
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Медный
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:

"Где та Люда?" (Мама не горюй) Пардон, Жасмин из 2010-го. Не уж то стала премьером? :lol:
думаю, знание фолкхистори ей только помешало :-)
Интересно было бы мне узнать у светской Жасмин, когда Казахстан стал светским и благодаря какой власти ;-)
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