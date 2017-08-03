Цитата: Денис:

а я вот,думаю, вот, присели на эти пиццы,денеры. так по сути это те же открытые пироги,как дома и в блины завернутая начинка... так

http://primamedia.ru/news/496596/

Пян-се – достопримечательность среди владивостокского фастфуда, о которой пишут в своих книгах писатели, о нем рассказывают всем приезжим, о пян-се мечтают те, кто уехал из Владивостока, местные твердо убеждены — ты ненастоящий житель Приморья, если ни разу его не пробовал, а офисным работягам строжайше запрещено его поедать на работе в силу специфического запаха, который узнаваем везде и всюду. Как корейский пирожок покорил страну, выяснил корр. РИА PrimaMedia.



Пян-се берет свое начало от корейского национального блюда, представляющего собой пирожок, приготовленный на пару. На корейском языке называется – "ванманду" (wangmandu) – королевский пельмень. Именно от него и пошел тот самый большой паровой пирожок с начинкой из мяса, капусты, лука и специй.

Впервые пян-се, как и само его название, привычное уху владивостокца, появилось еще в советские годы в Холмске на Сахалине. Там рецептуру доработали, а в силу того, что на Сахалине проживает много корейцев, вместо обычной капусты туда добавляют корейскую острую маринованную капусту "кимчи".

Среди других вариантов названия этого пирожка в разных регионах страны – пхёнсу, пян-сё, пигоди, пигодя.

С Сахалина в Приморье



Во Владивостоке пян-се получило более широкое распространение, в силу того, что на Сахалине нельзя было получить в то время сертификацию на новую продукцию. И в 1994 году сахалинцем Дмитрием Хваном было решено легализовать продажу корейских пирожков во Владивостоке.



В 1995 году компания ООО "Синэргос" запустила официальную торговлю пян-се на улицах приморской столицы по три рубля за штуку. На остановках общественного транспорта появились узнаваемые точки продаж. Стойкие женщины, которых не пугали ни мороз, ни метель, доставали из специальных контейнеров горячие паровые пирожки, заворачивая их в целлофановый пакетик, к которому прилагались бумажные салфетки.

Так среди всех чебуречных, хот-догов, гамбургеров прижилось и пян-се. Несмотря на специфический узнаваемый запах его едят везде – на улице, не отходя от остановки, спрятавшись в офисе или дома.

По словам одного из руководителей ООО "Синэргос" Василия Дробышева, в черте Владивостока действует порядка десяти точек продаж. Ежедневно продавцам отгружают около 800 штук пян-се.



— Первые партии пирожков развозятся по точкам с восьми утра и потом в течение дня им подвозят еще. Торгуют пян-се до восьми вечера, зимой сворачиваются на час раньше. Количество продаж зависит от разных факторов – тут и погода, и наличие студентов в городе, и сезон отпусков. Но наша задача не в том чтобы гнаться за количеством, а в том, чтобы прийти к качеству. 20 лет существования компании, которая каждый день делает пирожок, чтобы отвезти на улицу и продать людям, говорит уже само за себя, — считает Василий Дробышев.