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§ NG.kz
Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в Костанайской области в сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Череп Кейки батыра, около столетия находившийся на чужой земле, вернулся на родину. Сейчас идет строительство мавзолея. В сентябре на территории Амангельдинского района, в городе Аркалыке, в соответствии с поручением Президента, в связи с церемонией захоронения черепа Кейки батыра пройдет ряд мероприятий. Эти мероприятия пройдут под руководством Министерства культуры и спорта РК.
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Медный
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...




Отправлено: 07.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые подробности из ЖЗЛ
а вообще мне такие истории нравятся.
Так чтобы было понятно: есть у нас батыр М.Аблязов и он выступает за освобождение народа Казахстана. Но злые "красные" лишили его Родины. И теперь он скрывается в "музеях" Англии.
:lol:
история повторяется :-o

* Макарыч
Re: Церемония захоронения черепа Кейки батыра пройдет в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года

Вообще-то бунтовали против царского указа о демобилизации на фронт. Но, главное красиво написать
Цитата:
Сподвижник и друг предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова.

Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))
Цитата:
А 22 апреля 1923 года был зверски убит бойцами Красной армии

Цитата:
В последнем бою батыр успел убить шестерых красноармейцев и ранил девятерых

Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно? ))))

[Исправлено: Макарыч, 07.08.2017 - 11:50]
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