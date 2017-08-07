Цитата: предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года

Вообще-то бунтовали против царского указа о демобилизации на фронт. Но, главное красиво написать

Цитата: Сподвижник и друг предводителя Торгайского восстания 1916 года Амангельды Иманова.

Амангельды Иманов занимался становлением Советской власти в Казахстане. Они точно друзья и сподвижники были? )))

Цитата: А 22 апреля 1923 года был зверски убит бойцами Красной армии

Цитата: В последнем бою батыр успел убить шестерых красноармейцев и ранил девятерых

Ну, он-то их, надеюсь, не зверски убил, а величественно и благородно? ))))



[Исправлено: Макарыч, 07.08.2017 - 11:50]