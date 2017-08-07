NG.kz Кто из автолюбителей оставил такую грязь на дороге?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29154

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:20 Сегодня находился по делам в поселке Узкая Колея и увидел вот такой бардак на дороге.Грязь тянулась от заправки по улице Узкоколейной до завода Термомастер и далее за жд переездом уходила направо в сторону Химзавода.

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