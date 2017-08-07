Алиса Re: В Костанае коней стало больше #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3541

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:13 да у нас в городе, то козлов понаставят, то пегасов, то еще какие причудливые "малые формы" теперь на коней перешли. Про эстетику речи не ведется уже..

Кто следующий?