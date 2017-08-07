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§ NG.kz
В Костанае коней стало больше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые формы установили в Костанае на проспекте Абая, неподалеку от автовокзала. Скульптуры лошадей и наездников. Смотрится, на мой вкус, симпатично.
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* 74
Re: В Костанае коней стало больше
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой бай
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Всем общий
Re: В Костанае коней стало больше




Отправлено: 07.08.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ой бай

Что знакомых увидели.

§ Алиса
Re: В Костанае коней стало больше
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3541
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да у нас в городе, то козлов понаставят, то пегасов, то еще какие причудливые "малые формы" теперь на коней перешли. Про эстетику речи не ведется уже..
Кто следующий?
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§ Обликоморале
Re: В Костанае коней стало больше
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну чоу, в принципе по сравнению с Розенбаумом и бабая-сутинера , вполне симпатично и эстетично. Лишь бы опять не начали лепить)

Вот тада реально будет, ой бай-вай, малахай))
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