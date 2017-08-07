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§ NG.kz
Аким Костанайской области наградил медалью своих предшественников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 августа аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградил юбилейной медалью «80 лет Костанайской области» двух экс-акимов региона — Сергея Кулагина и Умирзака Шукеева. Награждение состоялось в Астане, в рамках Дней культуры Костанайской области.
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Читатель 1
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...




Отправлено: 07.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кУстанайской может и 80, а вот кОстанайской точно не 80 (если строго и "буквально"))

прохожий
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...




Отправлено: 07.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Садвакасова почему не наградили...

* 74
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
намеки , кругом намеки...
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nik58
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...




Отправлено: 07.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один по прозванию Стольник !Другой по прозванию Святой ! :-) :-) :-)

§ Обликоморале
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну Шукеева еще куда не шло, все же при нем город реально начал из руин подниматься, да и область тоже. А вот "святого свадебного генерала" то за шо ? Реально, что ничего путно-дельного при его правлении и не вспоминается.
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Асем
Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих...




Отправлено: 07.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:

Глупый ты какой? Какая разница? Речь не о названии, а о регионе.
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