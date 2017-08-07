Обликоморале Re: Аким Костанайской области наградил медалью своих... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3367

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:01 Не, ну Шукеева еще куда не шло, все же при нем город реально начал из руин подниматься, да и область тоже. А вот "святого свадебного генерала" то за шо ? Реально, что ничего путно-дельного при его правлении и не вспоминается.