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§ NG.kz
Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом, арестовали на 2 месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы 22-летний костанаец не работал в полиции, заключения под стражу на время следствия вполне можно было избежать, так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести. Однако в суд поступило ходатайство ДВД.
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* Дантист
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 07.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...так как дело относится к категории правонарушений небольшой тяжести"
Убить человека уже не преступление, а всего лишь правонарушение небольшой тяжести? Да уж...
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§ Алиса
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3541
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Да уж...

Ага, чего-то я тоже не поняла данной фразы. Т.е. так, фигня, человек погиб - ничего страшного - "небольшая тяжесть" :-o :-o
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§ Обликоморале
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вверх цинизма в этих словах " относится к категории правонарушений небольшой тяжести ".
А потом еще спрашивают о каком то уважение к власти и правоохранительным органам.
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§ аргентина -ямайка
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 07.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
В отношении него проводится досудебное следствие по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ни х себе . это как по неосторожности . сорри так получилось . летел как хотел . мда уж
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* Victor Yang
Re: Сотрудника полиции, совершившего ДТП со смертельным исходом,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
а всего лишь правонарушение небольшой тяжести?

Правонарушение = нарушение прав других граждан. Понятие правонарушения шире, нежели преступления. Поэтому пока пользуются общим термином.
Согласно ст. 11 УК РК:
Цитата:
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.
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