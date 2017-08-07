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§ NG.kz
Кто из автолюбителей оставил такую грязь на дороге?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня находился по делам в поселке Узкая Колея и увидел вот такой бардак на дороге.Грязь тянулась от заправки по улице Узкоколейной до завода Термомастер и далее за жд переездом уходила направо в сторону Химзавода.
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свинья
Re: Кто из автолюбителей оставил такую грязь на дороге?




Отправлено: 07.08.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прости, это был я

§ Обликоморале
Re: Кто из автолюбителей оставил такую грязь на дороге?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильно уважаемый " очевидец" район называете.
112 придет и обоснует, что это не Узкая колея, а " уская"
Профайл

Вова
Re: Кто из автолюбителей оставил такую грязь на дороге?




Отправлено: 07.08.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Найти засранца и заставить отмывать все
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