Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6754





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3367

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:10 Цитата: drakon:



Я и фотографировать то не умею, а там же потом надо что то проявлять, закреплять. Марик как то описывал((