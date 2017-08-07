Цитата: Дантист:

а всего лишь правонарушение небольшой тяжести?

Правонарушение = нарушение прав других граждан. Понятие правонарушения шире, нежели преступления. Поэтому пока пользуются общим термином.

Согласно ст. 11 УК РК:

Цитата: 3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.