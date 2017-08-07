Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4698





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3359

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:42

О, шо тут было. Как Маврик взъерепенился и снова прорвало на словесный ))

Значит правильно я на твои огрехи и недостойное поведение со словами, указываю.

Чувствуешь, но ответить адекватно не можешь.

Да что для тебя 300 т. человек, ты вон и 27 млн. в легкую прикрываешься, которых в открытую народишком недостойным себя считаешь. Цинизм так и прет с каждого поста.

Мстя говоришь, так ты толком не ответил в чем она заключается и от чего появилось та ?

Просто ляпаешь как всегда чо попало, не отвечая за слова.

Запомни, в этом мире ничего так просто не происходит.

Вот и всевышний взялся за тебя, отсюда и болячки, и больнички, и таблетки, и курицы вместо конины.

Канешно, я понимаю, что и на меня ты молишь, коль все происходящее с тобой, считаешь какой то моей 8-10, а где то звучало и 20-летней месть. Тогда в помине тебя и не знал, но видимо у тебя другое мнение. Обожествляешь меня, думаешь я слежу за тобой давно. Ну ладно , пусть будет так, нельзя человека с когнитивным диссонансом уверять в обратном.

А то твой дискомфорт и так уже нарушен. Вишь я добр к тебе, хоть ты меня и врагом считаешь. А враг он тот, кто правды всей тебе не рассказывает. Я хоть честно и откровенно пишу, что есть на самом деле и ху из ты. Без прикрас.

Благодарю за внимание.

