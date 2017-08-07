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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 00:14
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6495
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.08.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Друзья. Я за Марика. Он мне нравится. Открыто и честно говорю.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3359
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
О, шо тут было. Как Маврик взъерепенился и снова прорвало на словесный ))
Значит правильно я на твои огрехи и недостойное поведение со словами, указываю.
Чувствуешь, но ответить адекватно не можешь.
Да что для тебя 300 т. человек, ты вон и 27 млн. в легкую прикрываешься, которых в открытую народишком недостойным себя считаешь. Цинизм так и прет с каждого поста.
Мстя говоришь, так ты толком не ответил в чем она заключается и от чего появилось та ?
Просто ляпаешь как всегда чо попало, не отвечая за слова.
Запомни, в этом мире ничего так просто не происходит.
Вот и всевышний взялся за тебя, отсюда и болячки, и больнички, и таблетки, и курицы вместо конины.
Канешно, я понимаю, что и на меня ты молишь, коль все происходящее с тобой, считаешь какой то моей 8-10, а где то звучало и 20-летней месть. Тогда в помине тебя и не знал, но видимо у тебя другое мнение. Обожествляешь меня, думаешь я слежу за тобой давно. Ну ладно , пусть будет так, нельзя человека с когнитивным диссонансом уверять в обратном.
А то твой дискомфорт и так уже нарушен. Вишь я добр к тебе, хоть ты меня и врагом считаешь. А враг он тот, кто правды всей тебе не рассказывает. Я хоть честно и откровенно пишу, что есть на самом деле и ху из ты. Без прикрас.
Благодарю за внимание.
:-)
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