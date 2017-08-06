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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4464
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья. Я за Марика. Он мне нравится. Открыто и честно говорю.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
moriarti:
ходу, нашему Мереке Закановичу сегодня жена

Иногда в Жизни приходится отказываться от кого то , раз и на всегда..
Невзирая на временную боль или какую то пустоту, потому что так будет лучше в дальнейшем..
В интернете раз плюнуть тем более..
Иногда нужно обрубать концы, убирать "плохие активы", скидывать балласт..
Иначе потонешь из за этой мелочи и сгинешь вместе с ней..
Тут выбор, или ты, или эта тяжелая вещь, которая тянет тебя на дно..
А потому только так..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто анеГдот ходячий..
Два мужика то жалуются в ветке Уважаемого на меня, то модераторам, оскорбляют , кстати, Земляк ты уже как год за мной носишься с оскорблениями, и ничего поделать со мной не могут..
Позвали мисс Скандалистку, поддакивать..
Сами по видимому не могут уже..
А как ведь хочется!
Мужики, да сдался я, я пляхой, я падлец, я нехороший малшик!
Ну если это у Вас самые главные претензии ко мне и я тем не менее осознал это, надеюсь больше женщин к себе в поддакивалки не станете звать?
А то прям мне так плохо что я такой плохой и подлец, но ничего вот не могу с этим поделать!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх мужики..
С одним я даже учился в одном технаре, наверно даже здоровался, знал его..
Что же должно было в его жизни произойти, если за него вступается не мушчина?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, наверно дкмаете и еда мне сейчас от такого горя не полезет?



Неправильно думаете, даже ошибаетесь!
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moriarti
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.08.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тут выбор, или ты, или эта тяжелая вещь, которая тянет тебя на дно..

Ну понятно раньше беш с кониной выкладывал, коллекцию алкоголя, а сейчас дохлых кур не вареных и дешевое пиво.

moriarti
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Друзья. Я за Марика. Он мне нравится. Открыто и честно говорю.

я тоже голосую за него ;-)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Земеля, бывший, без меня на этом форуме так и играл бы сам с собою в свое Спортлото..
Патамушта без своего поддакивания он в принципе тут никому не нужен..
Существует данный экземпляр только благодаря мне..
Патамушта кроме скандала и личных каких то отрицательных высказываний на темы личного характера не представляет свою тут жЫзнь..
Как впрочем и мисс Скандалистка, которая выкатилась на скандалах со мной когда пришла..
Сдружилась, на пару месяцев?
Потом снова у нее крыша поехала и до сейчас остановиться не может, уже ради меня поддакивает тем, кто в этом нуждается..
Мужьикам!
Эх кампашка кампашка..
И вот Это все что Вы можете?
И да, не забудьте в теме Уважаемого на меня снова пожаловаться..
Может в Спортлото играть будете хоть дружно между собой..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильм смотрю, про Марию Луизу Филер по моему, нет, Фуллер..
Красивый фильм..
Вот где красота..
Гаспар Увель, Мелани Тьерри..
О, даже доченька Жани Деппа Лили Роус..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня несколько серий пятого или четвертого сезона посмотрел Рэй Донован, с Ливом Швайбером и Эди Марсаном..
Вот где актеры то класс показывают..
А Жон Войт, так играть под 80 лет..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сейчас от такого горя не полезет?

Марик, на часы глянь! На ночь не рекомендуется так ... объемно и питательно. На сердец нагрузка тоже будет.)))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы Резню посмотреть Романа Полански, блин сейчас на другом канале начнется..
С несравненными Жоди Фостер и Кейт Винслет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, на часы глянь! На ночь не рекомендуется т

Да я еще не ем, разыгрываю только аппетит тут себе на форуме..
Наверно не буду все таки, клевану немного..
Что то сегодня припоздали с этим, времени не было тесто накатать..
Вроде с куриц делали, а жирное получиллсь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно поем это..
И колеса там лежат, и это еще не все..
Цистончика на ночь еще нужно будет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.08.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки на Резню поставил..
Люблю такие пьесы, тем более по мотивам пьесы Бог Резни..
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