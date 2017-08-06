112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4688





(Пользователи) Сообщений: 5383

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:43 Хех..

Земеля, бывший, без меня на этом форуме так и играл бы сам с собою в свое Спортлото..

Патамушта без своего поддакивания он в принципе тут никому не нужен..

Существует данный экземпляр только благодаря мне..

Патамушта кроме скандала и личных каких то отрицательных высказываний на темы личного характера не представляет свою тут жЫзнь..

Как впрочем и мисс Скандалистка, которая выкатилась на скандалах со мной когда пришла..

Сдружилась, на пару месяцев?

Потом снова у нее крыша поехала и до сейчас остановиться не может, уже ради меня поддакивает тем, кто в этом нуждается..

Мужьикам!

Эх кампашка кампашка..

И вот Это все что Вы можете?

И да, не забудьте в теме Уважаемого на меня снова пожаловаться..

Может в Спортлото играть будете хоть дружно между собой..