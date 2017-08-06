112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4682





(Пользователи) Сообщений: 5375

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:00 Цитата: moriarti:

ходу, нашему Мереке Закановичу сегодня жена

Иногда в Жизни приходится отказываться от кого то , раз и на всегда..

Невзирая на временную боль или какую то пустоту, потому что так будет лучше в дальнейшем..

В интернете раз плюнуть тем более..

Иногда нужно обрубать концы, убирать "плохие активы", скидывать балласт..

Иначе потонешь из за этой мелочи и сгинешь вместе с ней..

Тут выбор, или ты, или эта тяжелая вещь, которая тянет тебя на дно..

А потому только так..