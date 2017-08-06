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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 312 из 313«1...310311312313»
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И что, тебе их как там жалко что ли?

В отличии от тебя, судя по этому вопросу, конченого циника, жалко... так как там погибло мирное население. Такого сволочного комментария я от тебя давно не слышал.

[Исправлено: Обликоморале, 06.08.2017 - 19:37]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отличии от тебя, судя по этому вопросу, конченого циника, жалко... так как там погибло мирное население. Т

У нас миллионы, конкретно 27 миллионов погибло тогда мирного населения и что, тебе больше стало жаль епонцев, которые угрожали нам, каких то 300 тысяч против 27ми миллионов наших?
Ога, может поплачешь как их много было убито?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не ты первый не ты последний..

Да уж, да с какого боку ты мне сдался, так поржать, раскрыть до конца твою подленькую сущность, вывести на чистую воду. Что я за несколько дней и сделал. Ты такое в эти дни выдавал, что только слепой не видел, что за ........ /каждый может свое вставить/ скрывается за этим ником.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вывести на чистую воду. Что я за несколько дней и сделал. Ты

Ну и как, вывел и чего?
Вот чего дальше?
Ну вывел ты там чего то непонятно чего, продолжение где?
Неужели его нет?
Ну прибежал отомстить мне под уже этим ником и что?
Отомстил?
Дальше что?
Неужели ничего?
Ну поподдакивал ты тем кто против меня, они тебе того же и?
Думаю теперь пора тебе меня игнорить и не писать ничего мне, наказать меня и оставить в одиночестве..
Думаю я достоин этого в твоих глазах..
Не находишь в этом смысл?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что только слепой не видел, чт

Хм..
При чем тут кто то?
Почему ты в каком то личностном своем порыве ко мне, приплетаешь сюда кого то?
Ты так слаб тоже как и мистер Спортлото, что сам один не можешь противопоставить свое мнение другому?
Нужна еще какая то идиотская поддержка кого то, чтобы ты что, чувствовал себя как то сильнее или как то надежнее?
В оскорблениях разумеется?
- Я за табой сматрю..
- Япришол тебя троллить..
- Я пришел мстить тебе..
- Ты пооодленький....
- Ты пляхоой..

Ну где же остальные, давайте поддержите Это!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народишко такой смешной..
До тошноты и рвОты гоняется за мной и пытается мне же плохишу доказать какой я плохой..
Да Господи!
Я ведь и сам знаю Это!
Или вы как то Утешить себя и успокоить хотите в этом, убедиться еще раз?
Ну это на садомозахизьм вроде смахивает..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
конченого циника,

Цитата:
Обликоморале:
Такого сволочного

Цитата:
Обликоморале:
твою подленькую

Боже..
Это только из последних двух комментариев оскорбления личного характера..
Крик Души?
Ну пообзывался, ты наконец то стал эмоционально устойчивее, слил то, что копил все эти несчастные 8 лет?
Теперь ты глубоко вздохнул и надеюсь успокоился и лично я тебя надеюсь больше не интересую?
Ты очистился?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль Привидения нету..
Народишко всюду ищет образ врага а его нет..
Я под рукой..
Я же 8 лет назад кому то в жЫзни специально подбежал и наступил на пятку..
Месть не за горами!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого! Какой знатный взрыв Геноцидного пукана! Во всём Кустанае аж стёкла зазвенели и земля задрожала!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
пукана

Мистер Спортлото..
Ты вот взял новый ник второй, и с двух ников оскорблять решил, только потому что с тебя с темы Уважаемого выкинули?
Ну открой что то свое..
Зачем унижать себя и доказывать самому себе Что ты такое?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Котя,шо ты тратишь время.
Пусть сидит нудит,кур хрямает,трезвенника временно корчит.Персонаж живёт своей жизнью
:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Котя,шо ты тратишь время.
Пусть сидит нудит,кур хрямает,трезвенника временно корчит.Персонаж живёт своей жизнью

Действительно.
Рад что после полутора лет наконец то ты поняла это..
Только что разумеется..
Желаю всего хорошего и удачи в поддакивании..
Он то в этом сильно нуждается как вижу, аппелирует к тебе?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь надеюсь за мной по всему интернету никто не станет истерически носиться из вас подобных?
Это радует..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня тем не менее скоро будет месяц..
Сбился со дней, наверно 29 уже..
Человек может, когда захочет..
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moriarti
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по ходу, нашему Мереке Закановичу сегодня жена не дала, или он перепил :-o
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