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≡ «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подмосковном Дмитрове в рамках международного конкурса военных кинологов «Верный друг» лидеры команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта разыграли «Гонку победителей» за кубок заместителя министра обороны России. Победу одержал военнослужащий из Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно.
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3538
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно,иногда заходит сюда...

так поэтому она грибки и собирает неведанные никому кроме неё :lol: :lol:
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§ drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
поэтому она грибки и собирает неведанные никому кроме неё

И ник у неё 113... Надо доугой пароль ей поставить... :lol:
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nemes
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Чем нагрешили? :oops: :oops:

"...а виноват ты тем,что хочется мне кушать..." Кажется, дедушка Крылов так написал. Т.е. виноваты вы уж тем,что находитесь на форуме. Ну а что мысли излагете,так тем вы и вообще совершаете смертный грех! :lol:

Раман
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serik Ahmetov:
100% уверен, если б кинолога звали не Магжан а Михаил, то комменты были бы совсем другого характера

Ну да, ну да, с другой бы стороныгранаты кидали.
Тут ты, Серик прав,100 %.

§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3538
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
что мысли излагете,так тем вы и вообще совершаете смертный грех!

Это Дракоша искушает и в грех вводит :oops: :oops:
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§ drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Это Дракоша искушает и в грех вводит :oops: :oops:

Эх давно уже никому в грех - не вводил.
И никого - не искушал... :oops: :oops: :lol:
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