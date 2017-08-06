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≡ «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подмосковном Дмитрове в рамках международного конкурса военных кинологов «Верный друг» лидеры команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта разыграли «Гонку победителей» за кубок заместителя министра обороны России. Победу одержал военнослужащий из Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно.
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nemes
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже тут сижу... :lol:

Дракон,так вы с доком Шизо,коллеги? :-o

Serik Ahmetov
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% уверен, если б кинолога звали не Магжан а Михаил, то комменты были бы совсем другого характера

§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serik Ahmetov:
100% уверен,

оооо, ну зря вы так!!! :-x
Да пофигу нам тут как зовут кинолога: хоть Иванушка-дурачок, хоть Алдар-Косе.
Вы читать умеете внимательно? Если да, то еще раз пересмотрите Что тут понаписали?
Вот с таких как вы начинается грызня на нацпочве. :-x :-x

Цитата:
112:
Интересно, даже собаки немецкие и бельгийские у нас..
Своих нет?

Марик, ты о чем имел в виду? А то у товарища Serik Ahmetov сомнения появились, что мы тут притеснениями занимаемся)))

[Исправлено: Алиса, 06.08.2017 - 20:02]
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Что тут понаписали?

Котя,иы нашла меня на фотке?
Только я не собака,это точно,
хотя она немка... :lol: :oops:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два варианта было при просмотре)))

Цитата:
drakon:
хотя она немка...

это.... Барбара :-o :-o

[Исправлено: Алиса, 06.08.2017 - 20:18]
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§ 112
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, ты о чем имел в виду? А то у то

Да ничего..
Обострить в такой ветке неполучается, найти "игру"..
А так ну молодцы мужики, у меня братан погранец кинологом с собакой был на границе, ну ни кинологом, овчарку просто дали..
Сам я занимался бойцовыми собаками в 90х.
Тут молодцы что воспитали таких верных псов, че сказать то..
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
это.... Барбара :-o :-o

Понял 1 вариант - собака.
А второй?Цитата:
Алиса:
это.... Барбара

Да, Барбара по гороскопу - Собака... :-o
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Барбара по гороскопу - Собака...

о как все перевернулось :oops: :-o
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
о как все перевернулось :oops: :-o

Но Барбара не такая умная,как наша Сука.
Та ниразу на меня не - гавкнула.
А Барбара - целыми днями - гавкает...
:-o :lol:

[Исправлено: drakon, 06.08.2017 - 20:43]

[Исправлено: drakon, 06.08.2017 - 20:43]
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Котя,это ты - модерируешь?... :lol:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Котя,это ты - модерируешь?...

а че модерирую? :-o

Цитата:
drakon:
Но Барбара не такая умная,как наша Сука.
Та ниразу на меня не - гавкнула.
А Барбара - целыми днями - гавкает...

А Барбара это всё знаете? :oops:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооо, я кажется тоже стала модерироваться. Видимо сама себя)))) Ахаха....
Дожились и мы - "добропорядочные" - уже и до этого, конкретно цензура пошла :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
конкретно цензура пошла :lol: :lol: :lol:

Котя,ты же знаешь,что мы под контроль -
попали с 1 июля... :oops:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты же знаешь,что мы под контроль -
попали с 1 июля...

нееет, за что? Что за санкции? Господи, вроде я не Путин и никто тут не Путин и не Россия, и даже Крым не наш... Чем нагрешили? :oops: :oops:

[Исправлено: Алиса, 06.08.2017 - 21:35]
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* drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А Барбара это всё знаете? :oops:

Конечно,иногда заходит сюда... :lol:
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