Цитата: Serik Ahmetov:

100% уверен,

оооо, ну зря вы так!!!

Да пофигу нам тут как зовут кинолога: хоть Иванушка-дурачок, хоть Алдар-Косе.

Вы читать умеете внимательно? Если да, то еще раз пересмотрите Что тут понаписали?

Вот с таких как вы начинается грызня на нацпочве.



Цитата: 112:

Интересно, даже собаки немецкие и бельгийские у нас..

Своих нет?

Марик, ты о чем имел в виду? А то у товарища Serik Ahmetov сомнения появились, что мы тут притеснениями занимаемся)))



[Исправлено: Алиса, 06.08.2017 - 20:02]