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§ NG.kz
Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской области в ближайшее время
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном это объекты пищевой промышленности, поскольку "Костанайская область продолжает наращивать мощности предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции", - отметил аким региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Кроме того, планируется построить в Костанае завод по производству лифтов.
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§ Доктор СИЗО
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3678
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.08.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш отечественный рынок не представляет никакой ценности для мало мальского серьезного предпринимателя....тем более, он давно насыщен поставками извне....
- фарфоровый заводик, как и все акиматовские задумки, давно закрылся.... по причине мерзости.... он начал давать зарплату готовой продукцией....(((((( такие предприятия долго не живут...((((((
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...
Ваш земляк


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Сообщений: 1089
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
промышленности кустанайской никогда не было....были остатки эвакуированных оборонных предприятий с устарелым довоенным оборудованием, которые не выдержали ударов рыночной экономики....

А Дизельный откуда эвакуировали и когда? А КСК? А КЖБИ? А Завод Химволокна?
Вроде бы взрослый человек, но иногда такую чушь пишешь...
Профайл
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