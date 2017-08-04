Цитата: Доктор СИЗО:

промышленности кустанайской никогда не было....были остатки эвакуированных оборонных предприятий с устарелым довоенным оборудованием, которые не выдержали ударов рыночной экономики....

А Дизельный откуда эвакуировали и когда? А КСК? А КЖБИ? А Завод Химволокна?

Вроде бы взрослый человек, но иногда такую чушь пишешь...