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§ NG.kz
В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний, скрывающих информацию о владельцах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сентябре 2017 года в рамках Кодекса "О недрах и недропользовании" будет обсуждаться вопрос введения санкций для компаний, скрывающих данные о владельцах. Об этом рассказала глава национального секретариата Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Эльвира Джантуреева.
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§ Vital
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муть какая то. Как можно вводить санкции против родствеников 1 го. Опять бумажная очковтеральность.
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§ Vital
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или опять поругались. Как с зятем.
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2038
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вдруг концы выйдут к племяшам или внукам , вот будет пассаж! как потом быть?
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вот и дождались
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...




Отправлено: 06.08.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все равно, это надо было делать, в связи с санкциями введенными в отношении соседей, не дай бог найдут связь с соседями по их совместным делам, и арестуют все что им принадлежит лично и их родственникам, ближним и дальним, друзьям и прочим и разбираться не будут, хотят упредить отсечь все что наворовано, чтоб хоть что то осталось, заметались, но уже поздно...

§ Обликоморале
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот и дождались:

Соседям в отличии от вас на санкции по барабану)))
А у вас смотрю, чот поджилки прям задрожали.
Неужто имеете свою нефтяную вышку в степи возле юрты и нелегально нефть переплавляете в КНДР ?)
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Читатель 1
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...




Отправлено: 06.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что дымный шлейф всё равно останется))) так что поздно, рано - роли не играет

вот и дождались
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...




Отправлено: 06.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Соседям в отличии от вас на санкции по барабану)))

молодцы!!! они такие смелые, мы за них очень рады, теперь они в команда таких же смельчаков как Иран и Северная Корея - вместе это сила!!!

§ Обликоморале
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот и дождались:

Не бережете вы себя, все о России думаете, все о её народе. А то что у себя творится, нурлыкуновцам за розовыми очечками не видать. Да и не положено, шеф не разрешает по другому думать ))
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Ujcnm
Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,...




Отправлено: 06.08.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"скрывают сведения о конечных бенефициарах"

А что там скрывать то. Было бы что скрывать. Это Барух и Джек Ма. Остальные их подставные лица
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