Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6741





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3358

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:05 Цитата: drakon:

стибрили

Да ты как можешь так говорить ?

У нас сча знаешь как антикоррупционные службы работают ?

Не тиынки не дадут, без их ведома украсть.

А у вас лоббизм то узаконен, такшта не известно в чьи кармашки и скока от них процентов, упадут из тех 40 мульонов)