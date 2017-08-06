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§ NG.kz
Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список самых важных жизненных ценностей составили эксперты Института общественной политики партии "Нұр Отан". На первом месте у казахстанцев здоровье. Патриотизм, служение отечеству, права человека и свобода - последние в списке.

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* 112
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
зачем тебе этот революционер...

Ну раз он костанайцам не нужен, я уже тоже смирился.
Просто я лично и реально показал, что наше форумное или как его там, коллектив, совсем не то и не такой, как он тут пишет о себе..
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Гость
Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 20:09
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