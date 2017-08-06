Цитата: Доктор СИЗО:

зачем тебе этот революционер...

Ну раз он костанайцам не нужен, я уже тоже смирился.

Просто я лично и реально показал, что наше форумное или как его там, коллектив, совсем не то и не такой, как он тут пишет о себе..