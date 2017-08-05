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≡ "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт 365info.kz публикует цикл интервью с политологом Данияром Ашимбаевым о самых влиятельных чиновниках Казахстана. На этот раз в беседе журналиста и эксперта речь шла об акиме Костанайской области Архимеде Мухамбетове и о плеяде его предшественников.
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Ujcnm
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 06.08.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Молодец Архимед, поддерживаю!"

Точно такие же слова я уже слышал в адрес Балташа, Умирзака, Сергея и Нуралы. А в особенности в адрес Токтарбая.
"Красные пришли уря уря! Белые пришли уря уря!" :-P

* 112
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:03
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