NG.kz "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29149

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:45 Сайт 365info.kz публикует цикл интервью с политологом Данияром Ашимбаевым о самых влиятельных чиновниках Казахстана. На этот раз в беседе журналиста и эксперта речь шла об акиме Костанайской области Архимеде Мухамбетове и о плеяде его предшественников.

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