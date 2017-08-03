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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

1989-1993. 285 СЭЗС.

Я в 1987-1990 по моему, в дипломе надо посмотреть..
Федорова знаешь?
Он где то с тобой учился, кентяра мой раньше был..
А афганца Фендюру?
Загурский с моей деревне в твоей стороне учился..
Кореец местный очкарик блатной на белой девятке?
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Vit
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 06.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему нужно как говоришь так и писать..

Это хорошо, что по твоему. :) А вообще то правила правописания существуют. Хотя кому я говорю. Русский забывают, казахский не выучили, но уже на латиницу переходят. Куда страна катится?... (

* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ведь если бы учился полный курс, то поступал бы на ПГС (пр

И так ПГС было, но называли еще и СЭЗС..
Что не так?
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вообще то правила правописания существуют. Хотя

Кто тебе это сказал?
Ты говоришь как, неужели не так как пишешь?
Меня то не надо учить, у меня по русскому все нормально было, вот у вас понтов что то много..
Ты что, в разговоре говоришь например ОБсуждение?
АПсуждение..
Именно так и говорят..
Впервые слышишь?
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