112 Re: Когда временное становится постоянным... #48





(Пользователи) Сообщений: 5363

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:46 Цитата: Vit:

вообще то правила правописания существуют. Хотя

Кто тебе это сказал?

Ты говоришь как, неужели не так как пишешь?

Меня то не надо учить, у меня по русскому все нормально было, вот у вас понтов что то много..

Ты что, в разговоре говоришь например ОБсуждение?

АПсуждение..

Именно так и говорят..

Впервые слышишь?