Цитата: Обликоморале:

вывести на чистую воду. Что я за несколько дней и сделал. Ты

Ну и как, вывел и чего?

Вот чего дальше?

Ну вывел ты там чего то непонятно чего, продолжение где?

Неужели его нет?

Ну прибежал отомстить мне под уже этим ником и что?

Отомстил?

Дальше что?

Неужели ничего?

Ну поподдакивал ты тем кто против меня, они тебе того же и?

Думаю теперь пора тебе меня игнорить и не писать ничего мне, наказать меня и оставить в одиночестве..

Думаю я достоин этого в твоих глазах..

Не находишь в этом смысл?