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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И что, тебе их как там жалко что ли?

В отличии от тебя, судя по этому вопросу, конченого циника, жалко... так как там погибло мирное население. Такого сволочного комментария я от тебя давно не слышал.

[Исправлено: Обликоморале, 06.08.2017 - 19:37]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отличии от тебя, судя по этому вопросу, конченого циника, жалко... так как там погибло мирное население. Т

У нас миллионы, конкретно 27 миллионов погибло тогда мирного населения и что, тебе больше стало жаль епонцев, которые угрожали нам, каких то 300 тысяч против 27ми миллионов наших?
Ога, может поплачешь как их много было убито?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не ты первый не ты последний..

Да уж, да с какого боку ты мне сдался, так поржать, раскрыть до конца твою подленькую сущность, вывести на чистую воду. Что я за несколько дней и сделал. Ты такое в эти дни выдавал, что только слепой не видел, что за ........ /каждый может свое вставить/ скрывается за этим ником.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вывести на чистую воду. Что я за несколько дней и сделал. Ты

Ну и как, вывел и чего?
Вот чего дальше?
Ну вывел ты там чего то непонятно чего, продолжение где?
Неужели его нет?
Ну прибежал отомстить мне под уже этим ником и что?
Отомстил?
Дальше что?
Неужели ничего?
Ну поподдакивал ты тем кто против меня, они тебе того же и?
Думаю теперь пора тебе меня игнорить и не писать ничего мне, наказать меня и оставить в одиночестве..
Думаю я достоин этого в твоих глазах..
Не находишь в этом смысл?
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:00
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 20:07
Комментарий проходит проверку.
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Страница 312 из 312«1...310311312
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