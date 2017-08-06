112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4660





(Пользователи) Сообщений: 5366

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:26 Цитата: Ваш земляк:

Украина

Чо ты в каждую пятую точку Украину занукиваешь?

Вот ты, обидевшись на меня, сделав мне игнор по полной, побежал в ветку к Уважаемому и жаловался на меня?

Это было пол года назад.

А вчера жаловался?

Неужели опять и снова?

Вот почему?

Не потому ли что ты слаб и я тебе в дискуссии хребет так сказать обломал?

Ты заметил, что я на тебя ни разу ни модерам никому не жаловался, как это ты на протяжении года это делаешь?

Так кто же из нас слаб?