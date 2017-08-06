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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 311 из 312«1...309310311312»
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

И ваще как думаешь, может перелогинится в Великого Мстителя, но ведь редакция не позволит.
Ты вроде там со всеми на короткой ноге, тем более со всемогущей ОК, может закинешь за меня словечка.
Благодарностей от меня, не будет предела.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не меняется:
Сегодня в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбы.
Сегодня в Ракке похоронили 43 жертвы фосфорной бомбардировки США
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть буду Врагом номер один у тебя..
Меня это как то заводит..

Ага!"Отшлёпай меня!" Вот ты и показал своё лицо, противный!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если тут не сайте есть спец азлк, токак насчет углишка то, нормальный?



А то сегодня щящлык хотел замутить, а уголька нет..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поди думаешь, что шаманю Я ?

Ну не ты один, Уважаемые Куклу Вуду же 5 лет назад сделали и поклялись на крови на танцах народов Африки..
Против меня..
Сидят и колят мою куклу иголками во все бока и во все что можно..
Кстати ты им давал Обещание?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
может перелогинится в Великого Мстителя, но ведь редакция не позволит.

Позволит конечно..
Против меня уже много ников лично было задумано, и многие я просто на корню сразу пообрубал..
Не ты первый не ты последний..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сегодня в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбы.
Сегодня в Ракке похоронили 43 жертвы фосфорной бомбардировки СШ

И что, тебе их как там жалко что ли?
По моему они нас не жалели, когда миллионами то погибали..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и многие я


я,я..
головка ты от сам чего знаешь.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал посты Геноцида и даже бояться его стал. Он, аки лев рычащий, одним махом семерых побивахом! "Против меня уже много ников лично было задумано, и многие я просто на корню сразу пообрубал". "Ну не ты один, Уважаемые Куклу Вуду же 5 лет назад сделали и поклялись на крови на танцах народов Африки..
Против меня..
Сидят и колят мою куклу иголками во все бока и во все что можно.." Сражается против своих врагов неустанно! Вот только с ним никто не воюет... И, в итоге, получается как та Украина, которая одна сдерживает агрессию России против всех! Интересные ассоциации вырисовываются. Тут, я думаю, комментарии излишни.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Украина

Чо ты в каждую пятую точку Украину занукиваешь?
Вот ты, обидевшись на меня, сделав мне игнор по полной, побежал в ветку к Уважаемому и жаловался на меня?
Это было пол года назад.
А вчера жаловался?
Неужели опять и снова?
Вот почему?
Не потому ли что ты слаб и я тебе в дискуссии хребет так сказать обломал?
Ты заметил, что я на тебя ни разу ни модерам никому не жаловался, как это ты на протяжении года это делаешь?
Так кто же из нас слаб?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
головка ты от сам чего з

А действительно, ты вот кто?
Обычный тролль..
Ни имени ничего..
Зерро..
Что тебе как ни бегать вокруг меня и шипеть то остается?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я порождаю ники опрелеленного плана, против себя, и мне конечно же нравиться их уничтожать в честной дискуссии..
Потом они благополучно исчезают в небытие..
Переименовываются, становятся серыми, уходят вообще..
Сама природа так располагает..
Дарвинизм вроде называется..
"То что я стал немного старше и спокойней, это не значит что перестал быть опасным"....
Кто то эту цитату раннее сказал, не помню уже..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Он, аки лев р

Я - Легенда!
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 06.08.17 - 19:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 06.08.17 - 19:34
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 311 из 312«1...309310311312»
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