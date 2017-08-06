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§ NG.kz
Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список самых важных жизненных ценностей составили эксперты Института общественной политики партии "Нұр Отан". На первом месте у казахстанцев здоровье. Патриотизм, служение отечеству, права человека и свобода - последние в списке.

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Директор Пляжа
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока нашему обществу больше характерны ценности выживания
именно обществу, а не верхушки власти и ворам со взяточниками, типа известных на форуме персонажей !!!

* 112
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для нашего коллектива форумчан на первое место если опрос бы проходил сегодня, конечно бы первое это было Нытье..
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§ Обликоморале
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
было Нытье

Естественно твоя тема ...
тока ты опять все перепутал..таких вас тут раз два и обчелся..
прогрессируют с кажным днём смотрю твоё я-мы(му)
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* 112
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тока ты опять все перепутал..таких вас тут раз два и обчелся.

Таких тут 99 процентов на данный момент..
Посмотри, один сейчас ноет что не позволили ему стать акимом и депутатом, другие ноют что наши невесты почки продают или что то в этом роде, ты ноешь о мести , 20 лет спустя Дартаньянской..
Я лишь излагаю факты..
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Читатель 1
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что?)) закон природы в действии: сначала "брюхо набить", а потом лежать и "мелодию мурлыкать" для "саморазвития". А в голодном обществе до второй части можно и не добраться - одни мысли только: "как выжить"

§ Грибоедов
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 06.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дебильный опрос. Благополучие и достаток сами по себе подразумевают большую свободу и уважение твоих прав. Саморазвитием и здоровьем без денег тоже не займешься. Безопасность бесплатно не обеспечишь. Дети хотят кушать и развлекаться. Все сходится к достатку.
А патриотизм хорош на сытый желудок. Когда лежишь у телика кверху пузом и положительным балансом на счету - вот тогда можно и порассуждать о высоких материях.
Каждый второй сейчас сидит на чумбоданах.
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Медный
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с грибоедовым. Патриотизм и прочее в этом роде, для широких масс, станет более приоритетным, когда будут они сыты. А верхушка сейчас поднимает эти вопросы потому что уже сыты и хотят оставить это чувство защищённости... за высокими и не очень лозунгами

точна
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
первое это было Нытье..

"нытье" и перекладывание вины за нерешенные проблемы у себя на огороде на плечи соседа.

у6
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна девальвация, и народ точно начнет выживать а не жить.

§ Обликоморале
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ты ноешь о мести , 20 лет спустя Дартаньянской..

:lol: :lol: :lol:
Может попробуешь какие репризы ставить около Марта ?
Думаю сбор кассы, неплохой, тебе будет обеспечен)))))
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* 112
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ожет попробуешь какие репризы ставить около Марта ?
Думаю

Уже на Тарана перед памятником делал..
Думал хотя бы 20 тысяч неравнодушных граждан подлержат..
Да ну на всех костанайцев, каждый забился в общей норке где все и лишь по клавам стучать умеют..
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Галина
Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни




Отправлено: 06.08.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главная ценность, что нет войны, как на Донбассе.
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