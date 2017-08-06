Цитата: Обликоморале:

тока ты опять все перепутал..таких вас тут раз два и обчелся.

Таких тут 99 процентов на данный момент..

Посмотри, один сейчас ноет что не позволили ему стать акимом и депутатом, другие ноют что наши невесты почки продают или что то в этом роде, ты ноешь о мести , 20 лет спустя Дартаньянской..

Я лишь излагаю факты..