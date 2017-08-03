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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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Ольга
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 04.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый Волк, спасибо за красивый и доказательный репортаж. Вряд ли он поможет властям, они давно и привычно равнодушны к мнению горожан, но все равно спасибо, приятно знать, что не везде такой беспорядок.

???
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 05.08.17 - 00:29
Комментарий удален модератором.

PS
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 05.08.17 - 00:42
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Когда временное становится постоянным...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: Когда временное становится постоянным...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Вряд ли он поможет властям, они давно и привычно равнодушны к мнению горожан, но все равно спасибо, приятно знать, что не везде такой беспорядок.

Им только волшебный пендаль из Астаны хорошо помогает! Но Астане наплевать на мам с колясками в Кустанаях. Как и вообще на всех жителей этого города оптом и в розницу.
А равнодушие и мариковское баепоклонство довершает дело глубочайшего неуважения к гражданам города при ведении этих работ.
На фото вполне предостаточно фактов, чтоб заставить работать не работающие законы и эту омерзительную подрядную организацию внести в список НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ.
После чего в существующем виде они не смогут плодотворно дружить с акиматом.
Нужно только очень внимательно после этого отслеживать, чтоб те же самые бессовестные люди на следующий день не зарегистрировали новую шарашку, изменив одну букву в названии.

Снимайте массово их безобразную работу всем городом. Выкладывайте во все соцсети. Каждый гражданин прошедший мимо, фактически своим равнодушием даёт дальнейшую дорогу таким подрядчикам и не менее бессовестным заказчикам в акимате.

[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 11:05]
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс.
Заглянул.
А тут очередная порция бреда от 112 -го))
Антиресно, он сам понимает ващпе, что тут калякает во время своего " озарения" и " просветления разума" ?
Вот где отчетливо видно, когда количество словесного ... не переходит, да вряд ли когда перейдет в качество )
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§ Серый волк
Re: Когда временное становится постоянным...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Упс.
Заглянул.
А тут очередная порция бреда от 112 -го))
Антиресно, он сам понимает ващпе, что тут калякает во время своего " озарения" и " просветления разума" ?

А как он может понимать? Он же продукт если не придуманный редакцией, поскольку предельно анекдодичный, то самобытный дикий человек.
Советского образования, сколько бы его не ругали за догматизм и идеологию, уже нет давно.
А образование это давало высокий средний уровень и изрядную порцию людей способных решать любые штурмовые задачи на знания лучше многих в мире. Примером тому даже была передача на некогда ещё живом ТВ "Что где когда". Аналогов которой даже представить себе не возможно было в других странах с их низким средним образованием.

А вот это перед нами в статье и 112-й в комментариях продукт образования и воспитания нового.
На месте препсостава школы ближайшей к Узкой колее, я бы коллективно застрелился.
Как постоянно пишет живший там Марик: "уская колея" :-)
Но думаю у той школы, которая учила Марика настолько низкая образовательная планка у самих учителей, что можно тушить свет заранее, даже не глядя. :-)
Вообще об образовании есть интересная шняга в Ютьюбе от Гоблина.
Весьма рекомендую. Прислала ссылку мне одна наша форумчанка.



Самое интересное, что если хорошо подумать, то акимат это точно такой же набор субпродуктов типичного Мариковского образования и воспитания его термином "уской колеи". Кроме того у них ещё и стадный эффект и круговая порука. А так они мало чем отличаются. И единственное их занятие, на которое они способны - это судя по всему утыривание бюджета разными способами. Иначе найти такого драгоценного идиотского подрядчика нужно было бы очень постараться.

Фактически перед нами есть эти субпродукты, и им не помогут никакие хорошие примеры, как не помогали никогда на протяжении многих лет.

Единственный способ заставить дикарей работать, это иметь над ними жесткий ежеминутный контроль. Ничего выдающегося для горожан они предложить не смогут.
Это не люди способные создавать передовые идеи.
Это одичалые зверушки с метлами, которые просто должны мести улицы и по графику и под неусыпным контролем их ремонтировать. Всё как в армии, где всегда найдется один одичалый раздолбай, стоишь над ним с палкой - он работает, отвернулся - перестал работать или свинтил чего-нибудь и в карман засунул, даже если это ему не нужно.
Точно так же и с этим акунамататом бездельников. :-)
Отвернулись - они уже себе ресторанчик и жоповозку за 23 миллиона свинтили из бюджета страны. Ничего другого в их мозг внедриться просто не в состоянии. Образ жизни такой, образование и воспитание.
А если вы упустили бразды контроля, и законы у вас не работают, то вы получили то, что имеете на фото. Глубочайшее неуважение к горожанам на этом празднике по отмыву бюджетных денег.
Добро пожаловать в улицы где вас вообще за людей не считают. У них другие понятия. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 12:26]
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* Ваш земляк
Re: Когда временное становится постоянным...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Цитата:
112:
Все нормально..
Это город.
А что хотели собственно?

Тебе написали - порядка люди хотят

Весь смысл существования Геноцида - набрасывание на вентилятор. Человек просто обожает акимат во всех его косяках и недочётах. Главное - "абы не як у москалей!"
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Спасибо, Серый.
Давно такой веселенькой аттестации, неких субстанций, не было на форуме.
Улыбнуло.
Кстати, насчет того что 112, редакционная фишка на форуме, давно уже высказывал предположения. :-)
Либо, это реально натуральный продукт нынешнего времени, захлебнувшийся от потока получаемой разнообразной информации и потерявшийся в реалиях происходящего на самом деле.
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* Ваш земляк
Re: Когда временное становится постоянным...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как тут ничего не делали так и там!

Ну а ты покажи, выложи кучу фоток, как ты обожаешь это делать, хоть чего-нибудь, сделанное именно твоими руками, а не руками своих работничков!
Я вот, например, учась в строительном техникуме, прокладывал трассу под связь в 6-ом микрорайоне. И делал пекарню за "Лакомкой".
А что сделал ты?!
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
своих работничков!
Я вот, например, учась в строительном техникуме, прокладывал трассу под связь в 6-ом микрорайоне. И делал пекарню за "Лакомкой".
А что сделал ты?!

Господи..
Когда ты учился?
У меня там группа СЭЗС и ПГС..
1987.
У тебя какая?
Строил я Школу в Сатае, Котельную Химзавод, говорил же уже, новый Цех Сборки ЦС и ИД на Дизельном..
Все что успел.
Мастер в Бестау по разнарядке.
С 13ти лет пахал на кирзаводах..
В Елабугу приглашали, но там резня начиналась, не поехал..
В Стрежевом был, хороший городок тогда, но не понравилось что все бухают.
Тоже ушел оттуда..
Пошел на Дизельный собирать двигатели..
Ты то собрал тогда хоть один?
Я ведь тоже могу это спросить?
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Как постоянно пишет живший там Марик: "уская колея"

Хех..
Я пишу так как говорят все..
Ты как говоришь сам, уЗкая или уСкая?
Ога..
А слово оБщение, выдавливаешь букву Б?
По моему нужно как говоришь так и писать..
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
образование это давало высокий средний уровень и изрядную порцию людей способных решать любые штурмовые задачи на знания лучше многих в мире. Примером тому даже была передача на некогда ещё живом ТВ "Что где когда". А

Хех..
Одноэтажный барак школа восьмилетка, могла дать среднее образование?
Это типа как?
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* Ваш земляк
Re: Когда временное становится постоянным...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда ты учился?

1989-1993. 285 СЭЗС.
Профайл

* Ваш земляк
Когда временное становится постоянным...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.17 - 18:19
Комментарий проходит проверку.
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