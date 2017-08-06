Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4659





(Пользователи) Сообщений: 1087

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 18:15 Почитал посты Геноцида и даже бояться его стал. Он, аки лев рычащий, одним махом семерых побивахом! "Против меня уже много ников лично было задумано, и многие я просто на корню сразу пообрубал". "Ну не ты один, Уважаемые Куклу Вуду же 5 лет назад сделали и поклялись на крови на танцах народов Африки..

Против меня..

Сидят и колят мою куклу иголками во все бока и во все что можно.." Сражается против своих врагов неустанно! Вот только с ним никто не воюет... И, в итоге, получается как та Украина, которая одна сдерживает агрессию России против всех! Интересные ассоциации вырисовываются. Тут, я думаю, комментарии излишни.