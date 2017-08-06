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≡ «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подмосковном Дмитрове в рамках международного конкурса военных кинологов «Верный друг» лидеры команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта разыграли «Гонку победителей» за кубок заместителя министра обороны России. Победу одержал военнослужащий из Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно.
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nemes
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже тут сижу... :lol:

Дракон,так вы с доком Шизо,коллеги? :-o

Serik Ahmetov
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% уверен, если б кинолога звали не Магжан а Михаил, то комменты были бы совсем другого характера
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