Цитата: nemes:

областном центре начинаем строить хлебозавод «Тобыл нан»

А что, своих два уже не справляются? Или развалили их до самое не могу? Как и всю промышленность кустанайскую...

Да, кстати! Как там фарфоровый заводик на КЖБИ поживает, торжественно запущенный самим НАНом?!