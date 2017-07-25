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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 62 из 69«1...6061626364...69»
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой ракурс..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерный Эскиз кухонного гарнитура.
Сам нарисовал сейчас..
Ориентировочная стоимость 100 тысяч тенге.
Полотно МДФ..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устанавливаем люк в штробу..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меняем короткий смеситель на длинный из за рабочей зоны и устанавливаем люк номер 2..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрим на сколы на раковине, сделанные по видимому во время лома старого кафеля пьяным сородичем..



Ну ставить..
Напоминаю ремонт бюджетный и не до жиру..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Протягиваем проводку под микроволновку и газ если будет или под разную дребедень.
Ставим розетку по правилам от газовой трубы, кстати впервые так делаю..
Ну и добивка фартука.
Под вытяшку идет отдельный провод сверху..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на какую то дивную грунтовку сцепляйку, для крассочных покрытий которые трудно сбить..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шкаф пока не трогаем, но думаю до него скоро руки дойдут..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розетку на кухне решено заштукатурить.
Что там будет не знаю.
Скорее ничего.
Ну и идет пока штукатурка стен под флизелиновые обои..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то уложили сегодня линолеум..



Линолеум взят был 3.10 на 8.16 последний кусок во всей области.
Хватит на зал и на кухне под самой кухней будет небольшой стык..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цвет думаю подобран нормально, учитывая что кафель выклали из остатков с ванны..



Кухня плюс стол плюс 6 табуреток вышла 131500.
Линолеум 2700 квадратный метр..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шкаф выдвижной который вдребезги рабился сделал новый, правда цвет ламината немного отличается, но его в принципе не видно.
Заменил на классические старомодные направляющие, те мне не понравились..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного общего плана..



Работы как видим еще много, но какой то образ уже виден..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и завершение этого длинного бюджетного ремонта ценой уже.., так счас..а вот, в пока 1025000, то есть миллион 25 тысяч..
Ремонт планируется завершить к 20му сентября..
Пока сырец без вытяшки и кафеля под вытяшку..
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Ответить Новый топик
Страница 62 из 69«1...6061626364...69»
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