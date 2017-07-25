Ну и завершение этого длинного бюджетного ремонта ценой уже.., так счас..а вот, в пока 1025000, то есть миллион 25 тысяч..

Ремонт планируется завершить к 20му сентября..

Пока сырец без вытяшки и кафеля под вытяшку..



