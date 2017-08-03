Цитата: Обликоморале:

Упс.

Заглянул.

А тут очередная порция бреда от 112 -го))

Антиресно, он сам понимает ващпе, что тут калякает во время своего " озарения" и " просветления разума" ?

А как он может понимать? Он же продукт если не придуманный редакцией, поскольку предельно анекдодичный, то самобытный дикий человек.

Советского образования, сколько бы его не ругали за догматизм и идеологию, уже нет давно.

А образование это давало высокий средний уровень и изрядную порцию людей способных решать любые штурмовые задачи на знания лучше многих в мире. Примером тому даже была передача на некогда ещё живом ТВ "Что где когда". Аналогов которой даже представить себе не возможно было в других странах с их низким средним образованием.



А вот это перед нами в статье и 112-й в комментариях продукт образования и воспитания нового.

На месте препсостава школы ближайшей к Узкой колее, я бы коллективно застрелился.

Как постоянно пишет живший там Марик: "уская колея"

Но думаю у той школы, которая учила Марика настолько низкая образовательная планка у самих учителей, что можно тушить свет заранее, даже не глядя.

Вообще об образовании есть интересная шняга в Ютьюбе от Гоблина.

Весьма рекомендую. Прислала ссылку мне одна наша форумчанка.







Самое интересное, что если хорошо подумать, то акимат это точно такой же набор субпродуктов типичного Мариковского образования и воспитания его термином "уской колеи". Кроме того у них ещё и стадный эффект и круговая порука. А так они мало чем отличаются. И единственное их занятие, на которое они способны - это судя по всему утыривание бюджета разными способами. Иначе найти такого драгоценного идиотского подрядчика нужно было бы очень постараться.



Фактически перед нами есть эти субпродукты, и им не помогут никакие хорошие примеры, как не помогали никогда на протяжении многих лет.



Единственный способ заставить дикарей работать, это иметь над ними жесткий ежеминутный контроль. Ничего выдающегося для горожан они предложить не смогут.

Это не люди способные создавать передовые идеи.

Это одичалые зверушки с метлами, которые просто должны мести улицы и по графику и под неусыпным контролем их ремонтировать. Всё как в армии, где всегда найдется один одичалый раздолбай, стоишь над ним с палкой - он работает, отвернулся - перестал работать или свинтил чего-нибудь и в карман засунул, даже если это ему не нужно.

Точно так же и с этим акунамататом бездельников.

Отвернулись - они уже себе ресторанчик и жоповозку за 23 миллиона свинтили из бюджета страны. Ничего другого в их мозг внедриться просто не в состоянии. Образ жизни такой, образование и воспитание.

А если вы упустили бразды контроля, и законы у вас не работают, то вы получили то, что имеете на фото. Глубочайшее неуважение к горожанам на этом празднике по отмыву бюджетных денег.

Добро пожаловать в улицы где вас вообще за людей не считают. У них другие понятия.



[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 12:26]