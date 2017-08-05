Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4642





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3355

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:50 Господа и дамы, не спугните Маврика. Сейчас проводится грандиозный эксперимент ( в научных целях) и изучение психопатического расстройства на примере одного персонажа .

Симптомы прям таки и рвутся из каждого поста.

- Идеи избранности и неповторимости, вычурный характер описания.

- Структура повествования сложна, насыщена необычными фантастическими элементами. В ней переплетается близкое окружение объекта , вместе со значимыми для него силовыми государственными системами и известными личностями.

- Бредовость выданных им идей и постоянное обвинение всех и вся не согласных с ним оппонентов.

- Постоянный уход в абстрагирование (бесплодное мудрствование), вместо того что бы вникнуть в суть.

Короче..жисть хрупка, а пациент находится под пристальным вниманием. Может еще удастся его спасти, благодаря нашей с вами помощи.

Такой парень раньше был хоть и нацпатом с либеральными наклонностями. Сейчас просто несчастный человек с кучей болячек и проблем.

Не будьте к нему строги )