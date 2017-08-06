вот и дождались Re: В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний,... #4







Отправлено: - 11:04 все равно, это надо было делать, в связи с санкциями введенными в отношении соседей, не дай бог найдут связь с соседями по их совместным делам, и арестуют все что им принадлежит лично и их родственникам, ближним и дальним, друзьям и прочим и разбираться не будут, хотят упредить отсечь все что наворовано, чтоб хоть что то осталось, заметались, но уже поздно...