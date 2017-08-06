/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 450 из 450«1...448449450
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Символ

Лучше Кустаная нынешнего...
Выкорчевывай старые деревья и сажай новые, смотри какая ляпота ...
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
смотри какая ляпота ...

Смотрю, одно дерево даже - принялось... :lol: :-o
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А то что ваших 40 лямов евро на это кинули не в курсе ?))

Нее,не знал. Думаю,что всё меньше,чем на стройке ЭКСПО - стибрили... :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Сча есчо подсадили, чутка уже больше, но не поливают шволочи, все на природные осадки возложили.
А вот за улицей Амангельды, в сторону центра, деревья не тронули..и там приятные тенистые аллейки присутствуют, пока)
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
и там приятные тенистые аллейки присутствуют, пока)

Пока - по Времени,это сколько?
А ваще без фотки - незачёт... :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
стибрили

Да ты как можешь так говорить ?
У нас сча знаешь как антикоррупционные службы работают ?
Не тиынки не дадут, без их ведома украсть.
А у вас лоббизм то узаконен, такшта не известно в чьи кармашки и скока от них процентов, упадут из тех 40 мульонов)
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
без фотки

Папраси друха сваво, он любитель селфи всяких. Думаю для тебя сделает. Друх он или не друх, пусть докажет))
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Папраси друха сваво, он любитель селфи всяких.

Думаю,что он прочитает и сделает.
А ты вот не делаешь потому,что
нечего фотать... :-o :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что
нечего фотат

Нечем фотать, я нишеброд, тырнет лимитный, телепон нокиа 3310 до сих пор, даж мыльницы занюханой нету. :-(
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, я чот в непонятках. Мне сейчас друзья с Германии такое скинули. Фото новых евро, где в названии валюты и банка, применяется русский язык. К чему бы это? Не фейк же)))
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 450 из 450«1...448449450
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 2
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх