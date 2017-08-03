Цитата: Ольга:

Вряд ли он поможет властям, они давно и привычно равнодушны к мнению горожан, но все равно спасибо, приятно знать, что не везде такой беспорядок.



Им только волшебный пендаль из Астаны хорошо помогает! Но Астане наплевать на мам с колясками в Кустанаях. Как и вообще на всех жителей этого города оптом и в розницу.

А равнодушие и мариковское баепоклонство довершает дело глубочайшего неуважения к гражданам города при ведении этих работ.

На фото вполне предостаточно фактов, чтоб заставить работать не работающие законы и эту омерзительную подрядную организацию внести в список НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ.

После чего в существующем виде они не смогут плодотворно дружить с акиматом.

Нужно только очень внимательно после этого отслеживать, чтоб те же самые бессовестные люди на следующий день не зарегистрировали новую шарашку, изменив одну букву в названии.



Снимайте массово их безобразную работу всем городом. Выкладывайте во все соцсети. Каждый гражданин прошедший мимо, фактически своим равнодушием даёт дальнейшую дорогу таким подрядчикам и не менее бессовестным заказчикам в акимате.



[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 11:05]